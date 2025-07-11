شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يحدد موعد وملعب مباراته الودية الأولى مع الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب السادسة مساء الخميس 17 يوليو الجاري موعدا للمباراة الودية الأولي مع الكويت على أن تقام بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

وأرسل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 استدعاءات لأكثر من 35 لاعبا لمتابعتهم و اختيار الأفضل من بينهم ضمن برنامج الاعداد لكأس العالم تشيلى 2025 ، المقررة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر، وأسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم تشيلي "المستضيف"، نيوزيلندا واليابان.

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض وديتين أمام الكويت يومي 17 و 20 يوليو الجاري، وقرر أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عاما، إقامة تدريبات الفريق خلال المعسكر الحالي فى السابعة والنصف صباحا بشكل يومي بمركز المنتخبات الوطنية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتضم القائمة الحالية للمنتخب المتواجدة فى المعسكر الأسماء التالية.. عمرو عبد العزيز، عمرو عادل، فادى وائل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة الدجوى، معاذ محمد، فارس فخرى، أدهم فريد، يوسف تامر، آدم محمد، مهند الشامى، محمد أنس، عمر كمال، باسل مدحت، محمد شحاتة، أنس رشدى، إبراهيم النجعاوى، عبد العزيز الزغبى، حمزة عبد الكريم، بلال عطية، زياد أيوب، ياسين حسام، محمد صبح، طارق فايز، أحمد حازم، أحمد سمير، عمر أبوطالب، أحمد إيهاب، سيف الجبالى، عيد عزازى، يوسف علاء، وكريم جمعة.