شكرا لقرائتكم خبر عن حامد حمدان يواصل الضغط على بتروجت للانتقال للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفلسطينى حامد حمدان لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بتروجت، الضغط على إدارة ناديه من أجل الموافقة على عرض الزمالك، والانتقال لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى حامد حمدان عرضًا من نادى الزمالك، بالإضافة إلى عرض من نادى قطر القطرى، وأبدى اللاعب تمسكه بالانتقال للقلعة البيضاء، رافضًا مناقشة أى عروض أخرى.

وتتمسك إدارة نادى بتروجت بالاعب رافضًة الاستغناء عنه خلال الميركاتو الصيفي الجارى، وهو ما دفع اللاعب للضغط على إدارة ناديه من أجل الموافقة على الانتقال لصفوف الزمالك.

وشارك حامد حمدان في مران الفريق البترولى بشكل طبيعى، مؤكدا أنه ملتزم بقرار إدارة النادى سواء بالبقاء أو البيع، وأن كل تركيزه حاليا مع الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ويتمسك مسئولو بتروجت حتى الآن بجميع اللاعبين على الرغم من العروض التي تلقاها النادى لأكثر من لاعب في هذه الفترة، والتي يأتي أبرزهم حامد حمدان وهادى رياض وتوفيق محمد.

جدير بالذكر أن هناك عروضا قوية تتوافد على الفلسطينى حامد حمدان صاحب الـ25 عاما خاصة مع التألق الذى ظهر عليه فى الموسم الماضى