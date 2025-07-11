شكرا لقرائتكم خبر عن بور فؤاد يرفض مساعى الإسماعيلي لتأجيل سداد 3 ملايين جنيه فى صفقة الملواني والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو نادى بور فؤاد رغبة النادى الإسماعيلى فى تأجيل سداد 3 ملايين جنيه باقى مستحقات صفقة انتقال على الملوانى لاعب بور فؤاد لقلعة الدراويش.

وخاطب مسئولو الإسماعيلى نظراءهم فى بور فؤاد لتأجيل تسديد باقى مستحقات صفقة على الملوانى بسبب الأزمة المالية التى تمر بها القلعة الصفراء.

وقدّم مسئولو بورفؤاد شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة المصري ضد الإسماعيلي، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتعلقة بعلى الملوانى لاعب الفريق السابق، والبالغة قيمتها 3 ملايين جنيه.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى انتقال علي الملواني من بورفؤاد إلى الإسماعيلي من موسمين، في صفقة كانت تهدف إلى تدعيم صفوف الدراويش، إلا أن المبلغ المتفق عليه لم يُسدَّد حتى الآن، ما دفع إدارة بورفؤاد للتصعيد عبر القنوات الرسمية للحفاظ على حقوق النادي.

ويمر الإسماعيلى بأزمة مالية طاحنة أدت لإيقاف القيد ، بالإضافة لوجود مبادرات من أعضاء الجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلس إدارة النادى برئاسة نصر أبو الحسن فى الوقت الذى تقدم فيه الثنائى محسن عبد المسيح ومحمد جمال بإستقالتهما من مجلس الإدارة

استقر الجزائرى ميلود حمدى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على إقامة معسكر خارج مدينة الإسماعيلية الأسبوع المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

ويبحث مسئولو الإسماعيلى إقامة المعسكر في مدينة الإسكندرية وإقامة عدد من المباريات الودية لتجهيز الفريق بشكل قوى استعدادا للموسم الجديد.

عبر الجزائرى ميلود حمدى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، عن انطباعاته حول لاعبى الدراويش وكيف يرى الدورى المصرى والمنافسة وما هي رسالته للاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

وقال ميلود حمدى في تصريحات تليفزيونية: "الانطباع الأول بعد التدريب جيد، اللاعبون يحاولون القتال في التدريبات ويتفاعلون مع التعليمات، لا أركز إلا مع الإسماعيلي الآن، ولا أحب أن أتحدث عن أي فترات تدريبية سابقة".

وأوضح: "الدوري المصري الأفضل في إفريقيا، ويمتلك فرق كبيرة، وجمهور الإسماعيلي أهم عنصر في منظومة القلعة الصفراء، نريدهم أن يدعمونا ونحن سنحاول أن نُسعدهم بأي طريقة".

وتابع مدرب الإسماعيلى: "رسالتى للاعبين لازم نكافح ونجتهد ونقاتل، أنا شايف لاعبين شباب ولكن بقدرات كبيرة، والفريق يحتاج لتدعيمات جديدة ولكن سنحاول تقديم أفضل مستوى".