شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى نجم الجزيرة الإماراتى ومنتخب مصر يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ33 والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل محمد النني، نجم الجزيرة الاماراتى ومنتخب مصر، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ 33، حيث ولد الننى فى الحادى عشر من يوليو عام 1992 بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

بدأ محمد الننى مسيرته الكروية فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى قبل أن ينتقل فى 2008 إلى صفوف قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، وتدرج فى الناشئين قبل تصعيده عام 2010 للفريق الأول لنادى المقاولون العرب مع زميله محمد صلاح نجم ليفربول.

وبعدما نجح الننى فى الفريق الأول بنادى المقاولون العرب خاض تجربة الاحتراف فى صفوف بازل السويسرى، ثم جاء الاحتراف الأكبر فى مسيرته الكروية بالانضمام إلى صفوف نادى أرسنال الإنجليزى.

وانتقل الننى إلى آرسنال فى يناير 2016 قادمًا من بازل السويسرى فى صفقة قدرت بـ13 مليون يورو تقريبًا.

اختارت شبكة "planetfootball" العالمية، محمد الننى لاعب منتخب مصر ونادى الجزيرة الإماراتى ضمن قائمة أفضل 12 لاعبًا أفريقيًا فى تاريخ نادى أرسنال الإنجليزى.

وقالت الشبكة العالمية عن محمد النني، "أمضى اللاعب المصري فترة رائعة مع نادي بازل السويسري قبل أن ينتقل إلى أرسنال الإنجليزي، شارك في 161 مع النادي اللندني، قدم مستويات جيدة مع الفريق، لكنه لم يكن باتريك فييرا الجديد كما كان الجميع يتوقع".

انتقل محمد النني إلى صفوف نادي أرسنال في يناير 2016 قادمًا من نادي بازل السويسري، بينما قضي اللاعب المصري 8 سنوات داخل جدران نادي أرسنال، خرج خلالها إعارة لمدة موسم واحد إلى فريق بشكتاش التركي.

وإجمالا.. خلال مسيرته شارك محمد النني مع فريق أرسنال في 161 مباراة في مختلف المسابقات، ساهم خلالها في 16 هدف حيث سجل 6 أهداف، وصنع 10 تمريرات حاسمة، كما تلقى محمد النني 19 بطاقة صفراء طوال فترة مشاركته مع الفريق الإنجليزي، بالإضافة إلى بطاقة حمراء وحيدة.

وتُوج محمد النني مع أرسنال بثلاث بطولات محلية من خلال الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وبطولتين كأس الدرع الخيرية.

ومع منتخب مصر قاد الننى الفراعنة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 لأول مرة بعد 28 عامًا، بالإضافة إلى تأهله إلى نهائى كأس الأمم الأفريقية مرتين 2017، و2021 دون تحقيق اللقب.

وانتقل محمد الننى للجزيرة الإماراتى فى صفقة انتقال حر ، وحقق محمد النني إنجازًا تاريخيًا، بعدما قاد فريق الجزيرة للتتويج بلقب كأس الرابطة الإماراتية لموسم 2024-2025، ليصبح أول لاعب مصري يتوج بتلك المسابقة.

وتوج محمد النني مع فريقه الجزيرة بكأس الرابطة الإماراتية على حساب شباب الأهلي دبي، بطل الدوري ليحصد بطولته الثامنة خلال مشواره الاحترافي بالخارج.