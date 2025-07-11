"الكاف" تفتح تحقيقًا بشأن خروقات منتخب الجزائر للسيدات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) عن فتح تحقيق رسمي بخصوص مشاركة المنتخب الوطني الجزائري للسيدات، على خلفية انتهاكات مفترضة للوائح وأنظمة الكاف، وذلك في إطار منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات “توتال إنرجيز - المغرب 2025”، التي لا تزال متواصلة.

وأوضحت الكاف، في بيان مقتضب تلقّت “"الخليج 365"” نسخةً منه يوم الخميس، أنها لن تدلي بأي تعليق إضافي بشأن هذه القضية، إلى حين استكمال مجريات المسطرة القانونية المعتمدة.

ورصدت عدة وسائل إعلام ممارسة مسؤولي الفريق الجزائري لانتهاكات رياضية مقصودة، أبرزها تعمّد حذف اسم المغرب من شعار “كان السيدات 2024”، في سابقة غريبة تُبرز حجم الحساسية الجزائرية تجاه كل ما هو مغربي، حيث قامت السلطات الجزائرية، في تغطيتها لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات، بتعديل الشعار الرسمي للبطولة، عبر حذف اسم الدولة المضيفة “المغرب” من التصميم المعتمد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF).

وقد أثار هذا السلوك موجة واسعة من الانتقادات، ووصِف بأنه “حقد مرضي” لم يعد يُخفى حتى في الفعاليات الرياضية.

وبحسب المادة 135 من القانون التأديبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن “كل تلاعب أو تزوير في الوثائق أو الرموز أو الشعارات الرسمية” يُعد مخالفة تأديبية قد تؤدي إلى عقوبات مالية، أو تعليق النشاط، بل وحتى الإقصاء من المسابقات.

ويرى مختصون أن تصرف الجزائر “لا يمكن اعتباره مجرد خطأ تقني أو سهو عابر، بل مخالفة رسمية ترقى إلى مستوى التزوير”، خاصة وأن الشعار المُعدَّل تم تداوله عبر وسائط رسمية أو إعلامية داخل الجزائر، ما يُثبت وجود نية مبيتة