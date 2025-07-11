شكرا لقرائتكم خبر عن شلبي ونيمار يطالبان البنك الأهلى بزيادة الراتب للموافقة على الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الثنائى مصطفى شلبي وسيد نيمار لاعبا الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك من إدارة البنك الأهلى زيادة رواتبهما من أجل الموافقة على الرحيل من القلعة البيضاء، والانتقال لصفوف البنك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعرضت إدارة البنك الأهلى على مصطفى شلبي الحصول على 10 ملايين جنيه فى الموسم، إلا أن اللاعب طلب الحصول على 20 مليون جنيه، لاسيما أن شلبي يحصل فى الزمالك على 13 مليون جنيه.

فى الوقت نفسه عرضت إدارة البنك الأهلى على سيد نيمار الحصول على 35 مليون جنيه فى الثلاث مواسم، إلا أن اللاعب طلب الحصول على 45 مليون جنيه نظير الرحيل عن الزمالك.

وتخلف مصطفى شلبي وسيد نيمار عن الجلسة التي كان من المقرر عقدها مع مسئولي نادي البنك الأهلي أمس الخميس، للاتفاق علي انتقاله لصفوف البنك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان من المفترض حضور شلبي ونيمار جلسة مع مسئولي البنك الأهلي للاتفاق علي انتقالهما لصفوف الفريق، الا أن عدم التوصل لاتفاق حول قيمة راتبه في الجلسة الأولي التي عقدت منذ ايام قليلة، دفع اللاعب عن عدم حضور الجلسة الثانية.