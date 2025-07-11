شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشريعي: سددنا مستحقات فييرا وننتظر رفع إيقاف القيد عن إنبي والان مع تفاصيل الخبر

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن النادي سدد خلال الساعات الماضية المستحقات المتأخرة لـ جورفان فييرا المدير الفنى الأسبق للفريق، والتى كانت سببًا في إيقاف القيد عن النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال الشريعي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أنهينا أزمة مستحقات فييرا بشكل رسمي، وتم سداد المبلغ المطلوب، ونحن الآن فى انتظار رفع الإيقاف عن القيد خلال اليومين المقبلين، بحسب الإجراءات المعتادة لدى فيفا".

وأضاف رئيس إنبي ، "بمجرد رفع الإيقاف، سيكون بمقدورنا قيد الصفقات الجديدة بشكل طبيعي، دون أي عوائق قانونية، استعدادًا للموسم الجديد."

واختتم رئيس إنبي تصريحاته بالتأكيد على أن الإدارة تعمل على توفير كل المتطلبات الفنية والإدارية للفريق الأول، من أجل موسم قوي يليق بطموحات النادي.