شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يستعجل الإسماعيلى لإرسال 4 ملايين جنيه من صفقة عبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

استعجل مجلس إدارة نادى الترسانة نظيره الإسماعيلي فى مخاطبات رسمية طلبوا خلالها سرعة سداد 10% بعد بيع لاعبهم الأسبق عبد الرحمن مجدي لبيراميدز، قبل اتخاذ خطوات فعلية فى تحريك دعوى قضائية لاستعادة حقوقهم المالية.

ولم يرد مسئولو الإسماعيلى على مخاطبات نادى الترسانة فى هذا الشأن بوقت سابق.

وكان الإسماعيلى قد حصل على جهود عبد الرحمن مجدى من الترسانة الذى وضع بندا يتيح له الحصول على نسبة إعادة بيع 10% من قيمة بيع اللاعب لأي نادٍِ مجدداً.

وكان الإسماعيلى قد أعلن بيع عبد الرحمن مجدى لصفوف بيراميدز مقابل 40 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وبذلك يحق للترسانة الحصول على 4 ملايين جنيه نسبة إعادة بيع.

استقر الجزائرى ميلود حمدى المدير الفني لفريق الإسماعيلى على إقامة معسكر خارج مدينة الإسماعيلية الأسبوع المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

ويبحث مسئولو الإسماعيلى إقامة المعسكر في مدينة الإسكندرية وإقامة عدد من المباريات الودية لتجهيز الفريق بشكل قوى استعدادا للموسم الجديد.

عبر الجزائرى ميلود حمدى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، عن انطباعاته حول لاعبى الدراويش وكيف يرى الدورى المصرى والمنافسة وما هي رسالته للاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

وقال ميلود حمدى في تصريحات تليفزيونية: "الانطباع الأول بعد التدريب جيد، اللاعبون يحاولون القتال في التدريبات ويتفاعلون مع التعليمات، لا أركز إلا مع الإسماعيلي الآن، ولا أحب أن أتحدث عن أي فترات تدريبية سابقة".

وأوضح: "الدوري المصري الأفضل في إفريقيا، ويمتلك فرق كبيرة، وجمهور الإسماعيلي أهم عنصر في منظومة القلعة الصفراء، نريدهم أن يدعمونا ونحن سنحاول أن نُسعدهم بأي طريقة".

وتابع مدرب الإسماعيلى: "رسالتى للاعبين لازم نكافح ونجتهد ونقاتل، أنا شايف لاعبين شباب ولكن بقدرات كبيرة، والفريق يحتاج لتدعيمات جديدة ولكن سنحاول تقديم أفضل مستوى".