شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن موافقة مديرية الشباب على إقامة الجمعية العمومية الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أعلن موافقة مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية على إقامة الجمعية العمومية .

وجاء نص البيان،"في ضوء قرار مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في جلسته الطارئة التي تم انعقادها أول أمس الأربعاء الموافق 9 يوليو ٢٠٢٥، يُعلن النادي لجماهيره وأعضاء جمعيته العمومية الكرام ما يلي.



صباح أمس الخميس الموافق ١٠ يوليو ۲۰۲۵، قام النادي بمخاطبة اللجنة الأولمبية المصرية رسميًا بشأن دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق ١٢ أغسطس ۲۰۲۵ ، وذلك لطرح أو تجديد الثقة في مجلس إدارة النادي، وقد تم سداد الرسوم المقررة قانونا في هذا الشأن.



كما تم صباح اليوم ذاته مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية لإخطارها بقرار مجلس الإدارة بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وقد ورد إلى النادي رد رسمي من المديرية يتضمن الموافقة القانونية على توجيه هذه الدعوة.



وبناءً على ما سبق، قام النادي بمخاطبة إحدى الصحف واسعة الانتشار لنشر الإعلان الرسمي بالدعوة في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة الموافق ١١ يوليو ۲۰۲۵، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.



ويؤكد النادي أنه جار حاليًا الإعداد والتجهيز الكامل لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية في الموعد المقرر، بما يضمن تنظيمها بشكل لائق ووفق القوانين واللوائح المعمول بها.

ويمر الإسماعيلى بأزمة مالية طاحنة أدت لإيقاف القيد ، بالإضافة لوجود مبادرات من أعضاء الجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلس إدارة النادى برئاسة نصر أبو الحسن فى الوقت الذى تقدم فيه الثنائى محسن عبد المسيح ومحمد جمال بإستقالتهما من مجلس الإدارة