شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الأهلي يستعجل الموافقة على المعايشة فى شتوتجارت الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

استعجل الثنائى بلال عطية وحمزة عبد الكريم ثنائى شباب الأهلى مسئولى النادى للموافقة على عرض المعايشة لهم فى نادى شتوتجارت الألمانى.

ووجه نادي شتوتجارت الألماني الدعوة إلى بلال عطية مهاجم فريق شباب الأهلي ومنتخب مصر للناشئين وحمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي ومنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة لقضاء فترة معايشة مع النادي.

وحدد النادي الألماني فترة المعايشة من 27 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل.

بلال عطية قاد منتخب مصر تحت 17 عاما للتتويج بلقب دورة شمال أفريقيا والتأهل لكأس الأمم الأفريقية. وكان حمزة عبد الكريم تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي الموسم الماضي وشارك في مباراة واحدة في الدوري كبديل.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم 14 يوليو الجاري الإستعداد للموسم الجديد حيث سيخوض الفريق تدريبات يومية على ملعب التتش لمدة 4 أيام قبل السفر يوم 18 الشهر ذاته إلى تونس لإقامة معسكر خارجي بها استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى مسئولو الأهلي ترتيبات معسكر الفريق في تونس الذي سيُقام الأسبوع المقبل استعداداً للموسم الجديد، حيث قاموا بأستخراج تأشيرات السفر وإنهاء باقي الإجراءات من حجز تذاكر السفر والإقامة هناك وحجز ملاعب التدريبات وطريقة التنقّل هناك.

وقال مصدر في الأهلي، إن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد اعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي فى الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.