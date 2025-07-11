شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 17 يوليو موعدا لسحب قرعة دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، سحب قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية يوم الخميس المقبل 17 يوليو الجاري بمقر الجبلاية بالجزيرة، في تمام الساعة 12 ظهراً.

وحددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 22 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق دوري الكرة النسائية للموسم الجديد 2025 - 2026.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب) ليبدأ الموسم اعتبارا من أول سبتمبر بدلاً من الموعد المحدد سلفًا وهو 14 أغسطس المقبل.

يأتي هذا القراراستجابةً للمطلب الجماعي للأندية المشاركة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد خلال شهر أغسطس، وعدم توفر الإضاءة الليلية بالملاعب، بما لا يسمح بإقامة المباريات في أجواء مناسبة وآمنة.

كما تقرر بدء مباريات مسابقة القسم الثاني (أ) في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

ويؤكد الاتحاد التزامه الكامل بتوفير أفضل الظروف لإقامة مسابقاته، بما يحقق مصلحة جميع الأندية، ويضمن سلامة عناصر اللعبة.