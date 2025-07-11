شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خلاف الزمالك وأحمد مصطفى زيزو حول المستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت قصة الزمالك وأحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلى الحالي والأبيض السابق، لم تغلق حتى هذه اللحظة بعد مطالبة اللاعب بمستحقاته المتأخرة في الوقت الذى قدم الزمالك أكثر من شكوى ضد اللاعب.

شكوى جديدة من زيزو

تقدم أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك السابق والأهلى الحالى، بشكوى رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، طالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة.



شكوى زيزو

وأوضح اللاعب في الشكوى، التي تقدم بها المحامي أشرف عبد العزيز، أن عقده مع الزمالك كان يمتد لثلاثة مواسم من 2022/2023 وحتى نهاية 2024/2025، إلا أن النادي لم يلتزم بسداد دفعات العقد المتفق عليها.

وطالب محامى زيزو فى شكواه إلى اتحاد الكرة بحصول اللاعب على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر وفقا للائحة الفريق، وأكد أن إجمالي المستحقات المتبقية للاعب تقدر بـ "إثنين وثمانون مليون وخمسمائة وأثنان ألف وخمسمائة ثلاثة وستون جنيهاً" .



شكوى زيزو ضد الزمالك

رد الزمالك على شكوى زيزو

من جانبه، أكد مصدر داخل الزمالك أن مستحقات زيزو كانت عبارة عن 9 ملايين و300 ألف جنيه فقط لا غير، ولكن اللاعب تغيب تدريبات الفريق لمدة 25 يومًا وتم تطبيق اللائحة وبالتالي الخصم من مستحقاته.

وتابع المصدر أن زيزو قام بتصوير 3 إعلانات بجانب اللقاءات التلفزيونية وتم خصم نسبة النادي منها وبالتالي انتهت مستحقاته، مشيرا أن اللاعب خلال جلسة التحقيق معه من جانب الشئون القانونية اعترف بعدم تواجد أى مستحقات متأخرة له.

وكشف المصدر أن اتحاد الكرة المصري أخطر النادي بتحديد يوم 14 يوليو الجاري موعدًا لعقد جلسة الاستماع في لجنة شئون اللاعبين، بشأن الشكوى المقدمة من الزمالك ضد لاعبه السابق أحمد سيد “زيزو”.

وأوضح المصدر أن الشكوى تأتي في إطار الحفاظ على حقوق النادي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الزمالك لم يتلقَ أي إخطار رسمي من اتحاد الكرة بوجود شكوى مقدمة من اللاعب أحمد سيد زيزو ضد النادي، كما يتم تداوله خلال الساعات الأخيرة.