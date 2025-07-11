شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير في وديات الأهلي بمعسكر تونس.. الأحمر يواجه شباب بلوزداد بدلاً من الترجي والان مع تفاصيل الخبر

قال مصدر في الأهلي أن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد إعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام إتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الإحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.

على جانب آخر، يدرس مسئولو النادي الأهلي التراجع عن فكرة ضم ظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما كان هناك مخططا بتدعيم تلك الجبهة بعد تراجع مستوى محمد هاني خلال المشاركة في كأس العالم للأندية بأمريكا.

وأحال مسئولو النادي الأهلي القرار النهائي في ملف تدعيم الجبهة اليمنى إلى خوسيه ريبيرو المدير الفني، لتحديد قراره النهائي سواء بالاكتفاء باللاعبين الموجودين في صفوفه أو الاستمرار في التفاوض مع لاعبين جدد وضم ظهير أيمن جديد.