شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تجتمع بكاف للتنسيق للدوري الجديد و المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأخيرة تواصل واجتماعات تنسيقية بين مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة و لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم من اجل التنسيق للموسم الجديد 2025 -2026 ، والذي يشهد ارتباطات كثيرة علي مستوى الأندية و المنتخبات .

وتم خلال الجلسات التي عقدت معرفة المواعيد الخاصة بتوقفات بطولة دوري الأبطال و الكونفدرالية في حضور طه عزت رئيس لجنة المسابقات ، والتشاور حول المواعيد الخاصة بالتوقفات من أجل وضع مواعيد مباريات الدوري و كاس الرابطة و الارتباطات الخاصة بالكرة المصرية .

حددت رابطة الأندية المحترفة موعد انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، فى الثامن من أغسطس المقبل بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفنى للمنتخب، وعقب اجتماعها الأخير مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدورى الممتاز.