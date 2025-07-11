شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف يحذر لاعبي الأهلي من التأخر عن موعد انطلاق فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

حذر محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي لاعبي الفريق الأحمر والذي يقضون أجازاتهم خارج مصر وخارج القاهرة من التأخر عن موعد بدء فترة الإعداد يوم الاثنين المقبل، في بداية التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

وطالب يوسف لاعبي الأهلي بضرورة العودة مبكرا من أجازاتهم حتى يتمكنوا من ترتيب أمورهم قبل بدء فترة الإعداد والخضوع للقياسات البدنية والأوزان قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا".

ياسين مرعى صاحب الـ 23 عاما خاض 22 مباراة في الدوري المصري سجل هدفين وصنع هدفا في الموسم المنقضي.

ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد. فضم أحمد رمضان من سيراميكا معارا ومصطفى العش بشكل نهائي من زد.

ويمتلك الأهلي أيضا كل من ياسر إبراهيم والمغربي أشرف داري في مركز قلب الدفاع.

ورحل رامي ربيعة عن الأهلي بنهاية تعاقده وانتقل للعين للإماراتي.

يضع مسئولو النادى الاهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

ويعود الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.