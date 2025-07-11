شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يواصل اختبار لاعبين أفارقة في معسكر الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختبار عدد من اللاعبين الأفارقة في تدريبات زعيم الثغر خلال معسكره المغلق في مدينة برج العرب، من أجل اختيرا العناصر المميزة، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ويرغب أحمد سامي في تدعيم عدد من المراكز في صفوف زعيم الثغر خاصة الهجوم والجناح ووسط الملعب وقلب الدفاع.

على جانب آخر، أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة بأعمال رئيس النادي التعاقد مع الظهير الأيمن أحمد محمود قادماً من نادى الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة.

وجاء التعاقد مع أحمد محمود وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني للإتحاد السكندرى بقيادة أحمد سامي استعدادا للموسم الجديد 2025_2026.

من ناحية أخرى يفاوض نادي الاتحاد السكندري محمد تونى لاعب وسط سيراميكا، لضمه فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي، بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر.

ويرغب الاتحاد في تدعيم صفوفه بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما نجح في ضم أكثر من لاعب خلال الأيام الماضية مثل محمود عجيب وثنائي إفريقي.