الامارات | ذهبيتان للشارقة والعين في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، محمد المعيني، أولى ميداليات ناديه الذهبية في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج المفتوحة والسيدات وفئتي تحت ثماني و10 سنوات للأولاد والإناث، بعد تصدّره منافسات فئة تحت ثماني سنوات برصيد تسع نقاط من تسع جولات، محققاً العلامة الكاملة.

وتقام منافسات البطولة في قاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج، ودخلت مراحلها النهائية، بعد ختام منافسات فئتي تحت ثماني و10 سنوات.

وحلّ لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، أحمد عبدالله الزحمي، في المركز الثاني، ونال الميدالية الفضية برصيد سبع نقاط، فيما جاء لاعب نادي الشارقة، محمد الحمودي، في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي فئة تحت 10 سنوات تُوّج زايد محمد آل علي، لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالميدالية الذهبية برصيد 7.5 نقاط، متقدماً على سالم المهيري لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الذي حصل على الفضية برصيد سبع نقاط، فيما نال عبدالله المنصوري من نادي الفجيرة، الميدالية البرونزية برصيد 6.5 نقاط.

ودخلت مسابقة الرجال المفتوحة جولاتها الأخيرة بعد نهاية الجولة السادسة، ويتقاسم الصدارة ثلاثة لاعبين برصيد خمس نقاط، هم عمار السدراني (نادي الفجيرة)، وأحمد فريد وإبراهيم سلطان (نادي دبي)، يليهم في المركز الثاني خليفة عيسى البلوشي (دبي)، برصيد 4.5 نقاط، ثم سبعة لاعبين برصيد أربع نقاط لكل منهم، على أن يُحسم الترتيب النهائي بعد ثلاث جولات متبقية.

وفي مسابقة السيدات، تتقاسم وافية درويش المعمري (نادي العين)، وأحلام راشد (نادي دبي)، صدارة الترتيب برصيد خمس نقاط لكل منهما، بعد الجولة السادسة، بينما جاءت زينب درويش المعمري (العين)، في المركز الثالث برصيد 4.5 نقاط، مع تبقي ثلاث جولات لحسم المراكز.