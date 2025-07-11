الامارات | بوجاتشار يحافظ على صدارة طواف فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ دراج فريق الإمارات - إكس آر جي، السلوفيني تادي بوجاتشار، على صدارة الترتيب العام لطواف فرنسا 2025، بعد حلوله في المركز الثاني خلال المرحلة الخامسة، التي تم تنظيمها، أمس، بنظام سباق الزمن الفردي.

وأنهى بوجاتشار المرحلة بزمن قدره 36 دقيقة و58 ثانية، متأخراً بفارق 16 ثانية فقط عن المتصدر البلجيكي ريمكو إيفينبول «سودال كويك-ستيب»، بطل العالم والأولمبياد في هذا النوع من السباقات. وبفضل هذا الأداء، انتزع بوجاتشار، القميص الأصفر للمرة الأولى هذا العام، متقدماً بفارق 42 ثانية عن إيفينبول، صاحب المركز الثاني.

كما تصدّر بوجاتشار تصنيفي النقاط وملك الجبال، ليجمع بين ثلاثة قمصان في الطواف.