الامارات | أرسنال يتعاقد مع كريستيان نورغارد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم التعاقد مع لاعب خط الوسط، كريستيان نورغارد، قادماً من برينتفورد.

ووقّع اللاعب الدنماركي الدولي، البالغ من العمر 31 عاماً، عقداً قد يمتد حتى عام 2028.

ويتوقع أن تصل قيمة الصفقة لانتقال نورغارد إلى أرسنال 10 ملايين جنيه إسترليني (13.6 مليون دولار)، وتشمل أيضاً حوافز إضافية قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه إسترليني، مرتبطة بالأداء والمشاركات، ورحل نورغارد عن برينتفورد بعد أن شارك في نحو 200 مباراة منذ انتقاله للفريق قادماً من فيورنتينا قبل ستة أعوام، وساعد الفريق الذي يدربه توماس فرانك على الصعود للدوري الممتاز في 2021، وأنهى أرسنال الموسم الماضي من الدوري الممتاز في المركز الثاني.