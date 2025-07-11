شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يختبر مهاجم كاميرونى في معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحد المهاجمين الأجانب للإختبار في معسكر فريق غزل المحلة المقام حاليا في القاهرة استعدادا لإنطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز مطلع الشهر المقبل.

المهاجم الذى يخضع للاختبار فى المحلة من دولة الكاميرون حيث يعد من المواهب الصاعدة وينتظر رؤية علاء عبد العال المدير الفني في إمكانيات اللاعب للتعاقد معه.

وفى نفس السياق دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، معسكرًا مغلقًا في القاهرة ، ضمن التحضيرات للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية التي سيُعلن عنها لاحقًا، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.