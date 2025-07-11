شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأورانج الودية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك اليوم في أولي وديات الفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد أمام أورانج.

تقام مباراة الزمالك مع فريق أورنج في أولي وديات الموسم الجديد في تمام الساعة 6:30 مساء غدا الجمعة بإستاد الكلية الحربية.

وكان الزمالك قد بدأ تدريباته استعدادا للموسم الجديد تحت القيادة الفنية للبلجيكي فيريرا في ملعب الكلية الحربية بعيدا عن ملعب النادي وركز في الأيام الأولي علي التدريبات البدنية لتجهيز اللاعبين بدنيا بصورة جيدة تساعد في إعداد موسم قوي.

وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الانتظام في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، في الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق عدة مباريات ودية خلال المعسكر المغلق، يتم الاتفاق عليها في الفترة الحالية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للموسم الجديد.