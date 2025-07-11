شكرا لقرائتكم خبر عن بن حمودة يرغب فى الانضمام إلى سيراميكا عقب توقف مفاوضات المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب التونسى محمد على بن حمودة مهاجم فريق غزل المحلة في الانضمام الى فريق سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب توقف مفاوضات المصرى البورسعيدى، ويتبقى موسمين في عقد اللاعب التونسى بن حمودة مع غزل المحلة.

وانضم بن حموده إلى فريق غزل المحلة بداية الموسم الماضى مقابل 50 ألف دولار من فريق الترجى التونسىعلى أن يحصل اللاعب على 200 الف دولار في الموسم الأول و250 ألف دولار في الموسم الثانى و300 ألف دولار في الموسم الثالث.

ويعد التونسى محمد على بن حمودة من أبرز المهاجمين في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى، حيث شارك في 27 مباراة لفريق غزل المحلة وتمكن من تسجيل 9 أهداف.