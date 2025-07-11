شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 10-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 10-7-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها،استقرار مسئولي النادى الأهلى على تعديل عقد مروان عطية لاعب خط وسط الفريق للمرة الثانية خلال الفترة الحالية وقبل بداء مرحلة الاعداد للموسم الجديد.

ممدوح عباس: مباراة اعتزال لـ شيكابالا وشيفو وصفقات مميزة فى الطريق للزمالك

أكد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه يتم ترتيب مباراة اعتزال كبيرة لـ محمد عبدالشافي ومحمود عبدالرازق "ِشيكابالا" خلال الفترة المقبلة.

اعتماد التوصيات وبدء التنفيذ.. لجنة التخطيط تسلم المهام لمجلس الزمالك

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالشكر إلى لجنة التخطيط والتطوير بالنادي، والتي أدت عملها على الوجه الأكمل.

الزمالك يُنهى صفقة المهدى سليمان لمدة 3 مواسم والإعلان الرسمى خلال ساعات

أنهت إدارة الكرة بنادي الزمالك التعاقد مع الحارس المخضرم المهدي سليمان في صفقة انتقال حر.

غزل المحلة يضم يوسف العزب لمدة 3 مواسم

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع يوسف العزب، لاعب المقاولون العرب، لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال نهائي.

الأهلى يستقر على رفع عقد مروان عطية من 13 إلى 20 مليون جنيه سنوياً

أستقر مسئولي النادى الأهلى على تعديل عقد مروان عطية لاعب خط وسط الفريق للمرة الثانية خلال الفترة الحالية وقبل بداء مرحلة الاعداد للموسم الجديد.

أحمد العش ينضم لغزل المحلة لمدة 3 مواسم قادماً من البنك الأهلي

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع أحمد العش، مدافع فريق البنك الأهلي، لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال نهائي.

الإسماعيلى يدخل معسكرا الأسبوع المقبل استعدادا للموسم الجديد

شارك بشار أشرف مهاجم نادى الإسماعيلى، في تدريبات الدراويش بشكل طبيعى بعد التعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبى ليعلن جاهزيته للموسم الجديد.

زد يكثف مفاوضاته لضم خالد عبد الفتاح من الأهلي خلال ميركاتو الصيف

يكثف مسئولو ناد زد مفاوضاتهم مع النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إنبي يضم 4 لاعبين جدد لتدعيم صفوفه فى الموسم المقبل

نجح نادي إنبي في التعاقد مع 4 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولمدة 5 مواسم، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

مصطفي شلبي يتخلف عن جلسة الاتفاق مع البنك الأهلي ويعطل صفقة ربيع

تخلف مصطفى شلبي لاعب فريق الزمالك عن الجلسة التي كان من المقرر عقدها مع مسئولي البنك الأهلي للاتفاق علي انتقاله لصفوف البنك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.