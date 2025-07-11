شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على الأميرية بسداسية فى أولى التجارب الودية والان مع تفاصيل الخبر

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلى على نظيره، الأميرية بسداسية في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، ضمن استعدادات البنك الأهلي للموسم الجديد.

وجاءت أهداف البنك الأهلي عن طريق، أحمد النادري، حسن أحمد، احمد ريان ، مصطفى عبد الرحيم ، أسامة فيصل"هدف ذاتى".

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع أحمد متعب ظهير أيسر نادى طلائع الجيش السابق لمدة ثلاث مواسم

وذلك إستعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويسافر فريق البنك الأهلي، إلى مدينة الإسكندرية، السبت المقبل، استعداداً لانطلاق المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم القادم، بعد انتهاء المرحلة الأولى المقامة حالياً بالقاهرة.

وبدأ فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، الثلاثاء قبل الماضي، معسكر إعداد الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء راحة الأسبوعين التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الموسم.

وسادت حالة من الارتياح بين مسئولي البنك الأهلي خلال الساعات الأخيرة، بعد عودة محمد شريف إلى النادي الأهلي لدعم هجوم القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، وذلك لغلق صفحة رحيل أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.