شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد التوصيات وبدء التنفيذ.. لجنة التخطيط تسلم المهام لمجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالشكر إلى لجنة التخطيط والتطوير بالنادي، والتي أدت عملها على الوجه الأكمل منذ تشكيلها وحتى انتهاء دورها بصورة حضارية تعكس الرغبة من جانب جميع أعضائها على توفير كل السبل الكفيلة بتحقيق النجاح المأمول لكرة القدم داخل نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وأعلن المجلس عن تقديره التام للدور الذي قامت به اللجنة، التي ضمت كل من: عمرو الجنايني، حازم إمام، وأحمد حسام "ميدو"، وذلك من خلال مجهودات كبيرة في فترة تجاوزت 7 أشهر، فيما يخص ملف كرة القدم، وانتهت بتقديم توصيات لهيكلة كاملة لقطاع كرة القدم إلى مجلس الإدارة الذي اعتمد التوصيات وتم البدء بالفعل في تنفيذها.

وتمنى مجلس الإدارة التوفيق لأعضاء اللجنة، مع التأكيد على دورهم الإيجابي في مساندة النادي، باعتبارهم من أبناء الزمالك المخلصين المشهود لهم بالكفاءة والحرص على الوقوف مع النادي في أي وقت، بحثًا عن مصلحة الزمالك فقط، والتي تعد الهدف الأسمى للجميع.