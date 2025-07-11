شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة محمود عماد بعد منافسة مع المصري والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسؤولو نادي البنك الأهلي، الرتوش الأخيرة على صفقة محمود عماد لاعب فاركو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد منافسة قوية مع المصري على ضم اللاعب.

وكان محمود عماد لاعب وسط فريق فاركو، دخل دائرة اهتمامات النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لدعم صفوف الفريق البورسعيدي استعداداً للموسم المقبل

2025-2026.

هذا وسبق أن أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة أشرف نصار عن التعاقد مع أحمد متعب ظهير أيسر نادى طلائع الجيش السابق لمدة ثلاث مواسم

وذلك إستعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويسافر فريق البنك الأهلي، إلى مدينة الإسكندرية، السبت المقبل، استعداداً لانطلاق المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم القادم، بعد انتهاء المرحلة الأولى المقامة حالياً بالقاهرة.

وبدأ فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، الثلاثاء قبل الماضي، معسكر إعداد الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء راحة الأسبوعين التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الموسم.

وسادت حالة من الارتياح بين مسئولي البنك الأهلي خلال الساعات الأخيرة، بعد عودة محمد شريف إلى النادي الأهلي لدعم هجوم القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، وذلك لغلق صفحة رحيل أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.