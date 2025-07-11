شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُنهى صفقة المهدى سليمان لمدة 3 مواسم والإعلان الرسمى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

أنهت إدارة الكرة بنادي الزمالك التعاقد مع الحارس المخضرم المهدي سليمان في صفقة انتقال حر، لتدعيم مركز حراسة المرمى استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء التعاقد مع المهدي سليمان بناءً على طلب من المدير الرياضي جون إدوارد، ومدرب الحراس الجديد، حيث أبدى الجهاز الفني إعجابه الشديد بخبرات الحارس، مؤكدين أنه يتمتع بإمكانيات فنية وبدنية مميزة تجعله إضافة قوية للفريق الأبيض في المرحلة المقبلة.

ويمتد عقد المهدي سليمان مع الزمالك لمدة 3 مواسم، دون أن يتحمل النادي أي مقابل مادي نظير ضم اللاعب، بعد انتهاء ارتباطه بناديه السابق.

ويُعد المهدي سليمان من الحراس أصحاب الباع الطويل في الدوري المصري، حيث سبق له تمثيل عدة أندية أبرزها بيراميدز والاتحاد السكندرى، ويمتاز بخبراته الكبيرة وهدوئه تحت الضغط، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية تؤهله للعب دور القائد داخل غرفة الملابس، خاصة مع وجود عناصر خبرة أخرى في الفريق.

وتأمل إدارة الزمالك في أن يُسهم ضم المهدي في توفير منافسة قوية على مركز حراسة المرمى، وتعزيز الاستقرار الدفاعي للفريق خلال الفترة القادمة.