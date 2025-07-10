شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 10-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 10-7-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها تخلف مصطفى شلبي لاعب فريق الزمالك عن الجلسة التي كان من المقرر عقدها مع مسئولي البنك الأهلي.

الإسماعيلى يدخل معسكرا الأسبوع المقبل استعدادا للموسم الجديد

شارك بشار أشرف مهاجم نادى الإسماعيلى، في تدريبات الدراويش بشكل طبيعى بعد التعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبى ليعلن جاهزيته للموسم الجديد.

جلسة بين جون إدوارد وعبد الناصر محمد والزمالك يُكثف استعداداته لودية أورانج

خفف الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الخميس.

زد يكثف مفاوضاته لضم خالد عبد الفتاح من الأهلي خلال ميركاتو الصيف

يكثف مسئولو ناد زد مفاوضاتهم مع النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إنبي يضم 4 لاعبين جدد لتدعيم صفوفه فى الموسم المقبل

نجح نادي إنبي في التعاقد مع 4 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولمدة 5 مواسم، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

مصطفي شلبي يتخلف عن جلسة الاتفاق مع البنك الأهلي ويعطل صفقة ربيع

تخلف مصطفى شلبي لاعب فريق الزمالك عن الجلسة التي كان من المقرر عقدها مع مسئولي البنك الأهلي للاتفاق علي انتقاله لصفوف البنك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي يرفض عروض رحيل أحمد رضا ويتمسك باستمراره في الموسم الجديد

كشف مصدر داخل النادي الأهلي رفض مسئولي القلعة الحمراء رحيل أحمد رضا لاعب وسط الفريق والتمسك باستمراره في الموسم الجديد.

الاتحاد المنستيري يمهل الزمالك أسبوعًا لسداد مستحقات الجفالي ويرفض عودته

أمهل نادي الاتحاد المنستيري التونسي الزمالك مهلة أخيرة مدتها أسبوع واحد، لسداد القسط الأخير من مستحقات صفقة اللاعب أحمد الجفالي، والتي تبلغ 325 ألف دولار، مرفقة بغرامة تأخير نظير عدم الالتزام بالسداد في الموعد المحدد مسبقًا.

موقف وسام أبو على ورحيله عن الأهلي فى ميركاتو الصيف

مازال موقف وسام أبو علي مهاجم الأهلي غامضاً بشأن الرحيل من النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية في ظل عدم حسم رحيله حتى الأن ، ونستعرض في التقرير التالي أخر تطورات رحيل وسام والعروض المقدمة له.

مصدر بالزمالك: شلبي ونيمار يشاركان في التدريبات وتأجيل انضمام الصفقات الجديدة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الثنائي مصطفى شلبي وسيد عبد الله "نيمار" لا يزالان يشاركان في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، رغم الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول انتقالهما إلى البنك الأهلي.

زيزو يوجه رسالة لمنتقديه: "مفيش حاجه علي أرض الواقع بتتغير بعد الشتيمه دي"

نشر أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي تغريدة عبر ستوري حسابه على انستجرام، ردا على الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة.