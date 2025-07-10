شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للهوكي يتوج ببطولة الأمم الدولية الودية بعد الفوز على عمان والان مع تفاصيل الخبر

توج المنتخب المصري للهوكي بلقب بطولة الأمم الثلاث الدولية الودية، بعد فوزه على منتخب عمان بنتيجة "2-1" في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الخميس على ملاعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

وجاء تتويج المنتخب بالبطولة بعد الأداء القوي من اللاعبين على مدار المباريات، وذلك ضمن خطة الإعداد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في مصر خلال شهر أكتوبر المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للكبار المقررة في يوليو 2026 بهولندا وبلجيكا.

وشهد مراسم التتويج حضور الكابتن أشرف فرحات، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحادين المصري والعماني.

وفاز منتخب مصر في الجولة الأولى على كرواتيا بنتيجة "5-2"، بينما تعادل مع عمان في الجولة الثالثة بنتيجة "1-1"، وفاز على كرواتيا في الجولة الثالثة بنتيجة "3-0"، كما فاز على عمان في الجولة الرابعة بنتيجة "5-2".

وضمت قائمة المنتخب المصري 27 لاعبًا وهم: "أحمد عزت، محمد جمال، محمد مجدي، مصطفى منصور، حمادة عاطف، زياد عصمت، وليد علي، محمد رجب، محمود ممدوح، مصطفى طارق، سعيد أحمد، عمرو محمد، زياد عادل، عمر عبدالحكيم، محمد عادل، أشرف سعيد، باسل محمد، محمد أسامة، محمد رمضان، مصطفى رجب، محمد أشرف، مهاب صابر، أحمد كارم، أحمد محمد، محمد نصر، حسام الدين رجب، وكريم عاطف".

وتواجد في الجهاز الفني والإداري والطبي كلًا من: "العقيد أنيس خالد مديرًا للمنتخب ومدربًا، أحمد زكريا مديرًا فنيًا، أسامة حسنين مدربًا، الدكتور سيد عبدالوهاب مخططًا للأحمال، محمد خليل محللا للأداء، عبد الرحمن حسن محللًا أداء، الدكتور محمد جمال طبيبا للفريق، الدكتور أحمد عبدالكافي معدا نفسيًا.