شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا الأسبوع المقبل استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجزائرى ميلود حمدى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على إقامة معسكر خارج مدينة الإسماعيلية الأسبوع المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

ويبحث مسئولو الإسماعيلى إقامة المعسكر في مدينة الإسكندرية وإقامة عدد من المباريات الودية لتجهيز الفريق بشكل قوى استعدادا للموسم الجديد.

عبر الجزائرى ميلود حمدى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، عن انطباعاته حول لاعبى الدراويش وكيف يرى الدورى المصرى والمنافسة وما هي رسالته للاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

وقال ميلود حمدى في تصريحات تليفزيونية: "الانطباع الأول بعد التدريب جيد، اللاعبون يحاولون القتال في التدريبات ويتفاعلون مع التعليمات، لا أركز إلا مع الإسماعيلي الآن، ولا أحب أن أتحدث عن أي فترات تدريبية سابقة".

وأوضح: "الدوري المصري الأفضل في إفريقيا، ويمتلك فرق كبيرة، وجمهور الإسماعيلي أهم عنصر في منظومة القلعة الصفراء، نريدهم أن يدعمونا ونحن سنحاول أن نُسعدهم بأي طريقة".

وتابع مدرب الإسماعيلى: "رسالتى للاعبين لازم نكافح ونجتهد ونقاتل، أنا شايف لاعبين شباب ولكن بقدرات كبيرة، والفريق يحتاج لتدعيمات جديدة ولكن سنحاول تقديم أفضل مستوى".