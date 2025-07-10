الامارات | دبا يتعاقد مع اللاعب الياباني تاكاشي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت شركة نادي دبا لكرة القدم عن التعاقد مع اللاعب الياباني تاكاشي اوتشينو (24 عاماً)، قادماً من نادي الوصل على سبيل الإعارة، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

ويلعب تاكاشي في مركز الظهير الأيمن. كما يجيد اللعب في خط الوسط.

وثمنت إدارة دبا التعاون المشترك مع نادي الوصل