شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين جون إدوارد وعبد الناصر محمد والزمالك يُكثف استعداداته لودية أورانج والان مع تفاصيل الخبر

خفف الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية حيث خصص فقرة بدنية خفيفة، في ظل استعداد الفريق لخوض ودية أورانج غداً في تمام السادسة والنصف،خوفاً من تعرض اللاعبين للإجهاد.

وخاض اللاعبون فقرة فنية تضمنت التركيز على تحركاتهم بدون الكرة،بالإضافة إلى بعض الجوانب الفنية والخططية حيث حرص المدير الفني على منح اللاعبين تعليمات خاصة في التعامل مع العرضيات،وفي نفس الوقت أدى الثلاثي محمد عواد،محمد صبحي، ومحمود الشناوي حراس مرمى الفريق تدريبات خاصة تحت قيادة چوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس.

وقسم فيريرا اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض تقسيمة فنية حيث حرص على توجيهم باستمرار وتصحيح الأخطاء،ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام السادسة والنصف مساء غداً الجمعة، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

في سياق متصل عقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، على هامش مران الفريق اليوم الخميس شهدت مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق المقرر له في العاصمة الإدارية خلال الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري.