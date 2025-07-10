شكرا لقرائتكم خبر عن علي جبر: بيراميدز يمتلك أقوى إسكواد في إفريقيا. وعوامل خارجية سبب خسارتنا الدوري والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علي جبر قائد بنادي بيراميدز ولاعب الإسماعيلي والزمالك السابق، إن وجود لاعبين كبار أصحاب خبرات كبيرة في الدوري بجانب محترفين أكفاء حصدوا بطولات قارية هو ما منحنا ميزة المنافسة على كل البطولات والمنافسات المحلية والقارية رغم مرور 7 سنوات فقط على تأسيسه، مضيفًا: نخلق دوافعنا لأنفسنا وخبراتنا تمكننا من التركيز والفصل بين البطولات والمنافسات الكثيرة التي نخوضها.

وأضاف علي جبر في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم: المطالبة بفوز بيراميدز بالبطولات من أول يوم ضغوط حلوة مش وحشة، ودي ثقة كبيرة من الناس في قدراتنا وإمكانياتنا، لإن كل لاعيبتنا كبار وقادرين على استكمال ما فعلوه الموسم الماضي.

وتابع لاعب الإسماعيلي السابق: وجود الجمهور بيفرق مع أي لاعب، لإن الكرة أساسها الجمهور وإحنا بنلعب علشانهم، وجود الجمهور بيزود المنافسة بين الأندية وبيعلي المستويات وبيدي دوافع أكبر وبيرفع سقف الطموحات وبيخليك تتخطى أي مشكلات ممكن تحصل وبيزود قوة البطولة، مضيفًا: بيراميدز يمتلك أقوى إسكواد في إفريقيا وليس مصر فقط، القائمة تضم لاعبين كبار أصحاب خبرات يخلقون دوافعهم لأنفسهم ويعرفون ماذا يريدون من كل بطولة.

وأكد علي جبر على أن هناك عوامل خارجية ساهمت في خسارة الفريق لبطولتي الدوري وكأس مصر الموسم الماضي، قائلًا: لم يكن هناك تكافؤ فرص مع الأهلي في الدوري، خسرنا أهم مباراتين حاسمتين في الموسم بسبب اختيارات الملاعب والتوقيت غير المناسبة لنا.. بعكس منافسنا الذي تم تسهيل كافة الأمور له، مضيفًا: لازلنا متمسكين بأمل الفوز بالدوري بقرار من الفيفا بعد أزمة خصم النقاط.

وواصل لاعب الإسماعيلي السابق: توقيت مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك كان صعبًا للغاية، يوم وقفة عيد الأضحى والجميع صائمون، متابعًا: كنا لسه مخرجناش من أجواء الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عشان كده مكنش فيه تركيز كامل ولا دوافع مكتملة وده سبب خسارتنا للقب.

وتابع حديثه: سعيد ببقاء المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش معنا في الموسم القادم، لأن الاستقرار في كرة القدم واحد من أهم أسباب النجاح، طبيعي أن تأتيه عروض كثيرة وهو متوج بدوري أبطال إفريقيا، وإن شاء الله نكرر ما فعلناه معًا الموسم القادم، مضيفًا: الكرواتي هو من يصنع الضغوط ويخلق لنا الدوافع، هو جيد جدًا في هذه النقطة التي كانت تنقصنا كفريق، هو جمهورنا فعليًا، وهذه هي شخصيته الحقيقية في التدريبات والمباريات.

وأردف قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ، أنه شخص قليل الكلام، لا يحب الظهور أو الأحاديث الإعلامية، مضيفًا: التركيز مهم جدًا وشيء أساسي للاعب الكورة عشان كده بحب أركز في شغلي داخل الملعب فقط.

وأكمل لاعب الزمالك السابق : بدأنا فترة الإعداد للموسم الجديد منذ أيام، عندنا طموح كبير ننافس به على كل البطولات، متابعًا: نافسنا الموسم الماضي على 4 بطولات حتى اللحظات الأخيرة وربنا كرمنا بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، كنا مركزين جدًا عشان نفوز بالبطولة دي لإنها الأهم والأقوى ومكاسبها كتير.

وشدد علي جبر: الكل عارف منافسة الأهلي والزمالك في مصر على أي بطولة بتبقى صعبة إزاي ومتطلباتها كتير، النادي تأسس منذ 7 سنوات فقط، والناس بتطالبنا بالبطولات من أول يوم، متابعًا: موضوع المنافسة صعب جدًا والقصة مش لاعبين فقط، لكن منظومة كاملة، وإحنا كبيراميدز بنفتقد لأهم ضلعين فيها وهما الجمهور والإعلام، عشان كده كمنظومة بنحاول نخلق الدوافع والحوافز لنفسنا، عشان كده الفوز ببطولة من الأهلي أو الزمالك ده إنجاز كبير وشيء صعب جدًا مش سهل زي ما الناس متخيلة، ما بالك بقى بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار لاعب الإسماعيلي السابق في حديثه: مخدناش الاهتمام اللازم بعد فوزنا بدوري أبطال إفريقيا، كسبنا البطولة واحتفلنا مع الجماهير اللي حضرت في الملعب وتاني يوم كل شيء اتنسى كإننا بنكسب البطولة كل سنة، لو البطل كان الأهلي أو الزمالك كانوا زمانهم بيحتفلوا لحد دلوقتي والإعلام بيتكلم عنهم كل يوم، مضيفًا: فخورين بنفسنا ومبسوطين بالبطولة وفرحانين بالإنجاز التاريخي الكبير اللي حققناه لمصر وده يكفينا، احتفلنا وراضينا نفسنا كمنظومة.

وأكد علي جبر، على أن المشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال هي حلم لأي لاعب، مؤكدًا أن الفوز بدوري أبطال إفريقيا 2025 والمشاركة في كأس الإنتركونتيننتال في نفس العام وبعدها كأس العالم للأندية 2029، هو إنجاز تاريخي كبير لكل منظومة بيراميدز والكرة المصرية.

وأعرب علي جبر : عن فخره بالإنجاز التاريخي الكبير اللي حققناه وأننا سنكون ضمن أقوى فرق العالم في كأس العالم للأندية 2029، ونتمنى تحقيق نتائج إيجابية تليق بالكرة المصرية والإفريقية، مضيفًا: لسنا محظوظين بإقامة كأس العالم للأندية مرة كل 4 سنوات، وأتمنى أن أكون متواجدًا وقتها وأشارك في البطولة.

وأختتم لاعب الزمالك السابق تصريحاته : بيراميدز صنع حالة جديدة في الكرة المصرية، منافسة الأهلي والزمالك حق مشروع لأي لاعب ونادي، والفوز بالبطولات إنجاز تاريخي كبير يضاف للمنظومة، متابعًا: مستمرين في المنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد، مع الأهلي والزمالك اللي عمره ما خرج بره المنافسة مهما كان عنده مشاكل، مضيفًا: المنافسة ستكون صعبة على الجميع بعد تدعيم كل الفرق لصفوفها بلاعبين.