شكرا لقرائتكم خبر عن زد يكثف مفاوضاته لضم خالد عبد الفتاح من الأهلي خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو ناد زد مفاوضاتهم مع النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن ينضم خالد عبد الفتاح إلى زد ضمن صفقة بيع مصطفى العش إلى النادي الأهلي، حيث تتبقى بعض الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع لاعب الأهلي في الصيف الجاري.

وقرر محمد شوقي المدير الفني لفريق زد، رفع الحمل البدني للاعبيه، من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم بشكل قوي لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويخوض فريق زد معسكرا مغلقا بمدينة الإسكندرية ضمن خطة التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد ، الذي يرغب خلاله تحقيق نتائج قوية كما حدث في الموسم الاول له بالدوري الممتاز، عكس نتائج الموسم الماضي غير المرضية.

على جانب آخر ، يتفاوض مسئولو نادي زد مع مهاجم أجنبي في الوقت الراهن من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم الخط الأمامي بمهاجم أجنبي سوبر.

ويرغب الجهاز الفني لزد بقيادة محمد شوقي في حل أزمة العقم التهديفي التي لازمت الفريق في الموسم الماضي، وهو ما دفعه لمنح الضوء الأخضر أمام رحيل عدد من لاعبيه الأجانب، لفتح المجال أمام التعاقد مع لاعبين سوبر.