شكرا لقرائتكم خبر عن ملك إسماعيل ومحمد حسن يتوجان بذهبية المختلط للناشئين ببطولة العالم للتتابعات للخماسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الزوجي المصري المكون من ملك إسماعيل ومحمد حسن، بالميدالية الذهبية لمنافسات التتابع المختلط للناشئين ببطولة العالم للتتابعات في الخماسي الحديث، المقامة بالإسكندرية، خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري.

جاء تتويج ملك ومحمد بالميدالية الذهبية عقب حصدهما 1409 نقطة في المركز الأول، فيما جاء زوجي الدولة المحايدة في المركز الثاني برصيد 1358 نقطة، والزوجي التشيكي في المركز الثالث برصيد 1308 نقطة.

وقام بتسليم الميداليات كل من: المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، سلفستر زاري رئيس الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث، رافائيل أكوستا عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، إسماعيل لينجاني سكرتير عام الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث ورئيس الاتحاد المالي للعبة، وهاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وكانت فريدة خليل ومهند شعبان قد توجا بذهبية تتابع المختلط للكبار عصر اليوم، لترفع مصر عدد ميدالياتها في البطولة إلى 6 ميداليات حتى الآن، بواقع 4 ذهبيات في تتابع السيدات وتتابع الناشئات، والتتابع المختلط للكبار، والتتابع المختلط للناشئين، وفضية تتابع الناشئين، وبرونزية تتابع الرجال.

وتشهد بطولة العالم للتتابعات مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة.