شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يضم 4 لاعبين جدد لتدعيم صفوفه فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

نجح نادي إنبي في التعاقد مع 4 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولمدة 5 مواسم، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد وهم،سيد سعيد من العبور، حازم محمد و محمد سعيد جولدى من النجوم، مهندى بكرى من المقاصة.

وجاء التعاقد مع اللاعبين بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل وإبراهيم محمد مدير التعاقدت، لتعويض رحيل أوفا ومصطفى دويدار إلى صفوف البنك الأهلي، حيث يسعى النادي البترولي لسد الفراغ بلاعبين واعدين يمتلكون الطموح والقدرة على التطور.

وتواصل إدارة إنبي تطبيق فلسفتها في البحث عن المواهب الصاعدة من الدرجات الأدنى، بهدف صقلها ومنحها الفرصة لاكتساب الخبرات، قبل تسويقها مستقبلًا كما حدث مع عدد من النجوم الذين تألقوا بقميص الفريق مثل مصطفى شلبي، وجون إيبوكا، وأوفا، وكالوشا.

ويأتي انضمام هؤلاء اللاعبين الجدد ضمن سلسلة من التعاقدات التي يسعى النادي لإبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تكوين فريق قادر على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية في الموسم المقبل.