الامارات | «إل كوردوبس» بشعار «غودولفين» يفوز بسباق «برينسيس أوف ويلز ستيكس» البريطاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق «غودولفين» العالمي تألقه على ساحة سباقات الخيل العالمي، بتحقيق الجواد «إل كوردوبس» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، الفوز في سباق «برينسيس أوف ويلز ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «جروب2»، وجرى اليوم الخميس في افتتاح مهرجان «جولاي كب» على مضمار «نيوماركت».

كما أهدى الجواد «إل كوردوبس» الفارس وليام بيوك الانتصار الـ 2000 في السباقات البريطانية.

وواصلت جياد «الشعار الأزرق» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، تألقها في اليوم الافتتاحي، بحصدها لثلاثة انتصارات، إذ بجانب تتويج «إل كوردوبس» بالشوط الرئيس، توجت المهرة «كريموسون روز» لقب الشوط الخامس «بريتش ستاليون ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة السرعة 1200 متر عشبي، قبل أن يضيف زميلها «أوبرا بالو» لقب سباق «سير هنري سيسيل ستيكس» المخصص لخيول فئة «القوائم» لمسافة الميل (1600 متر).



ونجح الفارس بيوك، في قيادة «إل كوردوبس» لتحقيق انطلاقة جيدة، واللحاق سريعاً بوكب الصدارة، والحفاظ على قدراته حتى المراحل الأخيرة، قبل إطلاق العنان للجواد البالغ من العمر 4 سنوات، متجاوزاً منافسيه وقطع خط نهاية السباق الذي امتد لمسافة 2400 متر، بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و32 ثانية 36 جزء من الثانبة، بفارق الطولين عن صاحب المركز الثاني الجواد «ويمبلدون هوك آي» بإشراف المدرب جيمس أوين وقيادة الفارس شون دي بوين، لتواصل جياد «غودولفين» التألق بحلول «أرابيان كراون» بإشراف شارلي آبلبي وقيادة الفارس جيمس دويل بالمركز الثالث.