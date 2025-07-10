شكرا لقرائتكم خبر عن عقب حل أزمة التأشرة ..توريه يعود للقاهرة السبت للانتظام في تدريبات المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الإيفوارى مورى توريه لاعب خط وسط فريق غزل المحلة الى القاهرة بعد غد ، السبت، عائداً من مسقط رأسه للإنتظام في تدريبات فريقه استعداداً لإنطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز ، وأستخرج مسئولي غزل المحلة تأشيرة جديدة للاعب بسبب أنتهاء التأشيرة الأولى له وتم أكتشاف هذا الأمر في المطار أثناء العودة الى القاهرة.

وفى نفس السياق، دخل فريق غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، معسكرًا مغلقًا في القاهرة ضمن التحضيرات للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية التي سيُعلن عنها لاحقًا، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.