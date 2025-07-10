شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة طبية باتحاد الكرة للوقاية من الموت المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، ورشة عمل، ظهر اليوم الخميس، بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، تحت عنوان "الوقاية من الموت المفاجئ".

وتناولت الورشة شرحاً مفصلاً حول كيفية التعامل مع حالات السكتة القلبية المفاجئة لدى لاعبي كرة القدم، سواء فى المنتخبات الوطنية أو الأندية، إلى جانب استعراض علمى لكيفية تنظيم ضربات القلب وأساليب الإنعاش القلبى الرئوى.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، أن الورشة ناقشت آخر التوصيات العالمية في استخدام أجهزة صدمات القلب الآلي، وطرق التدخل السريع في حالات توقف القلب المفاجئ، بهدف تعزيز إجراءات السلامة الطبية فى الملاعب المصرية.

وشهدت الورشة حضور كافة الأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية، إلى جانب رؤساء الأجهزة الطبية لأندية الدوري المصرى، فى إطار رفع كفاءة الأطقم الطبية، وضمان حماية اللاعبين صحياً خلال التدريبات والمباريات.