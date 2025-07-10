شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي شلبي يتخلف عن جلسة الاتفاق مع البنك الأهلي ويعطل صفقة ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخلف مصطفى شلبي لاعب فريق الزمالك عن الجلسة التي كان من المقرر عقدها مع مسئولي نادي البنك الأهلي للاتفاق علي انتقاله لصفوف البنك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان من المفترض حضور مصطفى شلبي وسيد نيمار جلسة مع مسئولي البنك الأهلي للاتفاق علي انتقالهما لصفوف البنك، الا ان مصطفي شلبي لم يتوصل لاتفاق مع البنك حول قيمة راتبه في الجلسة الأولي التي عقدت منذ ايام قليلة، ليتخلف اللاعب عن حضور الجلسة الثانية التي كان مقرر لها اليوم.

ويتسبب مصطفي شلبي فى تعطيل انتقال احمد ربيع لاعب البنك الأهلي للزمالك، حيث اشترط البنك الحصول علي خدمات شلبي ونيمار مقابل الاستغناء عن أحمد ربيع، ورفض شلبي الدخول في صفقات تبادلية، ليعرض البنك شراءه مقابل 35 مليون جنيه.