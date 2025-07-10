شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض عروض رحيل أحمد رضا ويتمسك باستمراره في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي رفض مسئولي القلعة الحمراء رحيل أحمد رضا لاعب وسط الفريق والتمسك باستمراره في الموسم الجديد، وغلق الباب أمام رحيله في الصيف الجاري، في ظل حاجة الأهلي إلى جهوده في الموسم المقبل.

أكد المصدر أن الأهلي تمسك باستمرار أحمد رضا ورفض مناقشة أية عروض تخص مستقبل اللاعب، لاسيما وأن الفريق يحتاج إلى وجوده في الموسم المقبل، بعد رحيل أكثر من لاعب مثل عمرو السولية وعمرو الساعي واقتراب رحيل كريم نيدفيد.

شدد المصدر على أن الأهلي تلقى 3 عروض في الفترة الماضية من أندية زد والبنك الأهلي والمصري للحصول على خدمات أحمد رضا، قبل أن تقرر إدارة النادي الإبقاء على اللاعب ورفض مناقشة أية عروض بشأن رحيله عن الأهلي في الصيف الجاري.

وانضم أحمد رضا إلى الأهلي في يناير الماضي قادماً من بتروجت، ولم يحصل على فرصة المشاركة في المباريات بالشكل الكافي، وتلقى أكثر من عرض في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن إدارة الأهلي تمسكت ببقائه في النادي بالموسم الجديد.