شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فريدة خليل ومهند شعبان بذهبية المختلط للكبار ببطولة العالم للتتابعات للخماسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الزوجي المصري المكون من فريدة خليل ومهند شعبان، بالميدالية الذهبية لمنافسات التتابع المختلط للكبار، ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، المقامة بالإسكندرية، خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري.

جاء تتويج فريدة خليل ومهند شعبان بالميدالية الذهبية عقب حصدهما 1422 نقطة في المركز الأول، فيما جاء الزوجي الفرنسي في المركز الثاني برصيد 1415 نقطة، والزوجي الكوري الجنوبي في المركز الثالث برصيد 1375 نقطة.

وقام بتسليم الميداليات كل من: المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، سلفستر زاري رئيس الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث، وكارين بوزو عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، أيمن الجمال مدير منطقة الإسكندرية للخماسي الحديث، الدكتورة إيناس حزين المدير التنفيذي لشركة الخماسي الحديث للتنمية والاستثمار الرياضي.

ويشارك بعد قليل ملك إسماعيل ومحمد حسن، في سباق التتابع المختلط تحت 21 عامًا.

يذكر أن مصر حصلت على 4 ميداليات في البطولة حتى الآن، بواقع ذهبيتي تتابع السيدات وتتابع الناشئات، وفضية الناشئين، وبرونزية الرجال.

وتشهد بطولة العالم للتتابعات مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة.