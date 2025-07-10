شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المنستيري يمهل الزمالك أسبوعًا لسداد مستحقات الجفالي ويرفض عودته والان مع تفاصيل الخبر

أمهل نادي الاتحاد المنستيري التونسي الزمالك مهلة أخيرة مدتها أسبوع واحد، لسداد القسط الأخير من مستحقات صفقة اللاعب أحمد الجفالي، والتي تبلغ 325 ألف دولار، مرفقة بغرامة تأخير نظير عدم الالتزام بالسداد في الموعد المحدد مسبقًا.

وأكدت مصادر بالنادي التونسي لـ ”الخليج 365” أن الإدارة قررت إغلاق الباب أمام عودة الجفالي مجددًا، سواء خلال الانتقالات الصيفية الحالية أو مستقبلاً، فى ظل طلباتهم بتنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وتخلف الزمالك عن سداد القسط الأخير في صفقة الجفالى، والبالغ 300 ألف دولار، خاصة أن الاتفاق تم بين الطرفين على الحصول على خدمات اللاعب مقابل 500 ألف دولار سٌدد منها 200 ألف دولار والباقى كان من المفترض أن يسدد في شهر مايو الماضي.

وترتب على تأخر الزمالك في سداد القسط الأخير من صفقة الجفالى تطبيق غرامة مالية عليه ما يعادل 5 % من قيمة العقد، ما يساوى 25 ألف دولار، ليصبح النادى الأبيض مطالباً بدفع 325 ألف دولار للنادى التونسي.