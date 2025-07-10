شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر الحائر بين الأهلى والزمالك والخليج والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال موقف أحمد عبد القادر لاعب الأهلي وتحديد وجهته في الموسم المقبل، غامضاً في عدم تحديد موقف اللاعب من الرحيل لأياًً من الأندية الراغبة في التعاقد معه سواء محلية أو خارجية أو البقاء مع الأهلي وأخيرا وهو فسخ عقده بالتراضي وتحديد مصيره بمفرده.

الأهلي عرض على عبد القادر الانتقال إلى سيراميكا، ضمن الصفقة التبادلية التي يرغب خلالها الأهلي في ضم محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، وهو ما يرفضه اللاعب ويتحفظ على فكرة الرحيل ضمن صفقات تبادلية ويرغب في تحديد مصيره بنفسه، لاسيما وأن اللاعب يملك عرضا مغرياً من الزمالك من أجل الانضمام إلى صفوفه حال الرحيل المجاني على القلعة الحمراء.

كما يملك عبد القادر عرضا خارجيا من نادي الحزم السعودي، وهو ما يرحب به الأهلي، ويرغب في قدوم عرض مالي مناسب من أجل رحيل لاعبه على سبيل البيع النهائي أو الإعارة لمدة موسم، ويرغب في حسم الملف سريعا، في ظل رغبته في ترتيب كل الأوراق قبل بدء الإعداد للموسم الجديد.

وآخر الخيارات المطروحة على طاولة الأهلي حال رفض عبد القادر كل العروض المقدمة له، ستكون الإدارة مضطرة إلى قيد اللاعب في قائمة الموسم الجديد وانتظامه في تدريبات الفريق، ولكن يبقى قرار مشاركته من عدمها بيد الإسباني خوسيه ريبيرو، لاسيما وأن مركز الجناح الذي يلعب به عبد القادر يواجه تخمة كبيرة داخل الأهلي مع وجود تريزيجيه وزيزو وبن شرقي وطاهر والشحات.

الأهلي يرفض تماما فكرة رحيل عبد القادر بشكل مجاني، لعدم تسهيل رغبته في الانضمام إلى الزمالم الذي يفاوض اللاعب ويترقب إنهاء ارتباطه مع مسئولي القلعة الحمراء.