شكرا لقرائتكم خبر عن ميلود حمدى: انطباعى الأول جيد ونحتاج تدعيمات قوية وجمهور الإسماعيلى الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الجزائرى ميلود حمدى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، عن انطباعاته حول لاعبى الدراويش وكيف يرى الدورى المصرى والمنافسة وما هي رسالته للاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

وقال ميلود حمدى في تصريحات تليفزيونية: "الانطباع الأول بعد التدريب جيد، اللاعبون يحاولون القتال في التدريبات ويتفاعلون مع التعليمات، لا أركز إلا مع الإسماعيلي الآن، ولا أحب أن أتحدث عن أي فترات تدريبية سابقة".

وأوضح: "الدوري المصري الأفضل في إفريقيا، ويمتلك فرق كبيرة، وجمهور الإسماعيلي أهم عنصر في منظومة القلعة الصفراء، نريدهم أن يدعمونا ونحن سنحاول أن نُسعدهم بأي طريقة".

وتابع مدرب الإسماعيلى: "رسالتى للاعبين لازم نكافح ونجتهد ونقاتل، أنا شايف لاعبين شباب ولكن بقدرات كبيرة، والفريق يحتاج لتدعيمات جديدة ولكن سنحاول تقديم أفضل مستوى".

ويبحث مسئولو نادى الإسماعيلى عن تلبية أولى مطالب الجزائرى ميلود حمدى المدير الفني الجديد، الذى طلب معسكرا خارج الإسماعيلية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

واستقر مسئولو الإسماعيلى على إقامة المعسكر في الإسكندرية في الأسبوع المقبل، من أجل منح المدرب فترة التعرف على اللاعبين ووضع خطة الموسم الجديد في انتظار فتح القيد.

ويعانى الإسماعيلى من عقوبة تأديبية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب العديد من شكاوى اللاعبين وقيام النادى بقيد لاعب في فترة منع القيد مستغلين خطأ سيستم الفيفا.