شكرا لقرائتكم خبر عن موقف وسام أبو على ورحيله عن الأهلي فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعيالخميس، 10 يوليو 2025 03:20 م
مازال موقف وسام أبو علي مهاجم الأهلي غامضاً بشأن الرحيل من النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية في ظل عدم حسم رحيله حتى الأن ، ونستعرض في التقرير التالي أخر تطورات رحيل وسام والعروض المقدمة له:س: ما هي أخر تطورات رحيل وسام أبو علي من الأهلي الصيف الجاري؟
ج: مازال وسام يرغب في الرحيل لكن الأندية التي تتفاوض معه أبدت تحفظها على مطالب الأهلي المالية ما يعرقل إتمام الصفقة حتى الأن.س: ماذا عن مطالب الأهلي المالية؟
ج: الأهلي حدد 10 ملايين دولار لبيع اللاعبس: ما هي أبرز العروض المٌُقدمة للاعب؟
ج: أندية الوصل الإماراتي والريان القطري وريد بولز الأمريكي وعروض أخرى من السعودية وأوربا والخليج.س:هل أعلنت أياً من هذه الأندية موقفها من ضم اللاعب؟
ج: كشفت تقارير صحفية إماراتية، اليوم الخميس، أن نادى الوصل الإماراتى قرر التراجع عن التعاقد مع وسام أبو على مهاجم منتخب فلسطين والنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، وقالت الصحيفة إن الوصل أغلق ملف وسام أبو على لاعب الأهلى المصرى، واستبعد الهداف الفلسطينى من قائمة المرشحين، مع "المبالغات" التى شهدتها المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية.
ج:الأهلي لم يكن يرغب في رحيل اللاعب لكن بسبب إصراره وافق لكنه أشترط تحقيق مطالبه المالية وهي الحصول 10 مليون دولار من أي نادً يرغب في شراؤه.س: كيف علق وسام على مطالب الأهلي المالية؟
ج:طلب وسام أبو علي تقليل المقابل المالي الذي طلبه الأهلي لرحيله الصيف الجاري بعدما أبدت عدة أندية تفاوضت معه مؤخراً تحفظها على هذا المبلغ الذي وصل إلى 10 ملايين دولار ، وأكد وسام لإدارة الأهلي أن المبلغ المطلوب للاستغناء عنه مُبالغ فيه وكبير، لذا تراجعت عدة أندية خارجية عن التعاقد معه، وطلب اللاعب تخفيض هذا المبلغ حتى ينجح في الرحيل إلى أحد الأندية التي تتفاوض معه، والتي قدمت له مبالغ كبيرة للغاية تقوق بكثير ما يتقاضاها مع الأهلي.
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