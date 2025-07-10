شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يستمتعون بعطلة الصيف في الساحل ودبي قبل استئناف التدريبات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو الأهلي على استغلال أجازة الفريق الأحمر عقب انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية،في الاستمتاع بعطلة الصيف وقضاء أوقات ممتعة سواء داخل مصر أو خارجها.

وحرص أكثر من لاعب على قضاء الأجازة في الساحل الشمالي مثل إمام عاشور وأفشة وياسر إبراهيم وحسين الشحات وخالد عبد الفتاح ومحمد سيحا، بينما حرص زيزو على قضاء أجازة الأهلي في دبي.



افشة وصالح



افشة وياسر في الساحل



افشة وياسر وامام



افشة



الشحات مع ابنائه



جراديشار



زيزو مع اسرته في دبي



زيزو واسرته



زيزو وزوجته



زيزو



سيحا واسرته



عاشور وبنته



لاعبي الاهلي



ياسر وخالد وأفشة

وإتفق مسئولو الأهلي مع إمام عاشور لاعب الفريق على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسمين المُتبقيين في عقده مع النادي لينتهي بذلك عقد اللاعب في صيف 2029 ويأتي قرار الأهلي للإبقاء على إمام عاشور الذي يُعد أحد العناصر الأساسية في الفريق الفترة الماضية وحصد لقب هداف الدوري الموسم المُنقضي وساهم رفقة باقي زملاؤه في التتويج بالدوري بعد منافسة شرسة للغاية مع بيراميدز .

ورفض الأهلي جميع العروض التي وصلت إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وأبرزها من السعودية وتحديداً من ناديي نيوم والأخدود وأندية أخرى في السعودية والخليج وأبلغ مسئولو الأهلي، اللاعب بحاجة الفريق لجهوده وشددوا له على أن النادي سيقوم بتعديل عقده ورفعه إلى الفئة السوبر ستارز في الفريق التي تضم تريزويجيه وزيزو وبن شرقي ومحمد الشناوي والتي تتعدى قيمة العقد فيها عن 50 مليون جنيه في الموسم الواحد.

من ناحية أخرى ، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم 14 يوليو الجاري الإستعداد للموسم الجديد حيث سيخوض الفريق تدريبات يومية على ملعب التتش لمدة 4 أيام قبل السفر يوم 18 الشهر ذاته إلى تونس لإقامة معسكر خارجي بها استعداداً للموسم الجديد.