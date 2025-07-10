شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يقترب من ضم مصطفى كيجو لاعب الأهلي السابق والان مع تفاصيل الخبر

اقترب فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري من التعاقد مع مصطفى كيجو لاعب الأهلي والزمالك السابق ، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد.

ودخل مسئولو نادي الاتجاد السكندري في مفاوضات مع كيجو بعد موافقة أحمد عمر المدير الفني، ولجنة كرة السلة، حيث توصل الطرفين إلى اتفاق شبه نهائي على كافة البنود ، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القادمة.

على جانب آخر، يخوض فريق الاتحاد السكندري بقيادة أحمد سامي مباراة ودية أمام فريق المصري بالسلوم اليوم الخميس، ضمن برنامج الإعداد الذي يخوضه زعيم الثغر، استعداداُ لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويرغب أحمد سامي في خوض مباريات ودية لرفع الحالة البدنية لدى اللاعبين وإكسابهم حساسية المباريات المفقودة وزيادة الانسجام مع اللاعبين القدامى والجدد.

وأنهى محمد رجب مدافع الاتحاد السكندري، إجراءات انتقاله إلى وادي دجلة في صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم الغزلان بعد عودتهما إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد.