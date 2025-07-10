شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: شلبي ونيمار يشاركان في التدريبات وتأجيل انضمام الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الثنائي مصطفى شلبي وسيد عبد الله "نيمار" لا يزالان يشاركان في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، رغم الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول انتقالهما إلى البنك الأهلي، مشيرًا إلى أن الصفقة لم تُحسم رسميًا حتى الآن، وما زالت المفاوضات جارية بين الطرفين.

وفي سياق متصل، لم ينضم اللاعبون المنتظر انتقالهم للزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية إلى معسكر الإعداد الذي يقوده المدير الفني يانيك فيريرا رغم التوصل إلى اتفاقات شبه نهائية معهم، ويأتي على رأسهم أحمد شريف،وعمرو ناصر من فاركو، وأحمد ربيع لاعب البنك الأهلي، بالإضافة إلى الحارس المهدي سليمان.

وأوضح المصدر أن الزمالك أنهى الاتفاق على معظم بنود التعاقد مع الصفقات الجديدة، سواء من ناحية البنود المالية أو رغبة اللاعبين في ارتداء القميص الأبيض، لكن لا تزال هناك بعض التفاصيل البسيطة أو "الرتوش النهائية" التي تعطل إعلان التعاقدات بشكل رسمي، وبالتالي تأخر انضمامهم إلى التدريبات الجماعية.

ويواصل الزمالك استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة فيريرا، الذي يسعى لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على البطولات.