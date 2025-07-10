شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يوجه رسالة لمنتقديه: "مفيش حاجه علي أرض الواقع بتتغير بعد الشتيمه دي" والان مع تفاصيل الخبر

نشر أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي تغريدة عبر ستوري حسابه على انستجرام، ردا على الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة.



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وكتب زيزو: "السؤال الوحيد و الأوحد اللي مش عايز يطلع من دماغي ونفسي الاقى لى إجابه ! هو بجد لما حد يخوض فى عرض الناس ويقعد يشتم فيهم ويسب ويتنمر و و و دا بيعود ولا بيرجع عليه ب ايه ! هل بيروح البيت بيلاقي بيته اتغير ، طيب بيبص تحت بيته بيلاقي العربيه اللي نفسه يجيبها ؟ طيب ولاده وصلو للمكانة اللي بيتمناها ؟ طيب عيش ابوه و امه في حاجه يستحقوها ! مش قادر استوعب فعلا الموضوع ".

تابع: "بلاش انت ، هل اللي بتخوض في عرضه دا وبتشتمه وتتنمر عليه بيصحي بعد شتيمتك دي مش شغال نفس الشغلانه؟ معندوش نفس البيت ؟ طب و العربيه ؟ حياتكو يعني اتغيرت ؟ الاجابه لا !! طيب ليه بتعمل كده ، عمال تكبر وتكتر في ذنوب الله اعلم هتعرف تمسحهم ولا لا و مفيش حاجه علي ارض الواقع بتتغير بعد الشتيمه دي كلها !!"؟

واصل: "مش بتشوف كل الناس اللي فجاءه مبقوش حواليك ؟ دي مش حاجه تخليك تتعظ ! تخليك تفكر أنا بعمل كده ليه وعشان آيه ! فكر كويس عشان و الله ما في حاجه مستاهله ، اعرف ان رزقك كده كده ربنا كاتبه لك و انت بتختار الطريقه اللي بيجيلك بيها الرزق فا خليها دايما طريقك کویسه و افتكر دايما انها مش دایمه ، صباحكم جميل".