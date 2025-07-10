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شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يوجه رسالة لمنتقديه: "مفيش حاجه علي أرض الواقع بتتغير بعد الشتيمه دي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالخميس، 10 يوليو 2025 02:15 م
نشر أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي تغريدة عبر ستوري حسابه على انستجرام، ردا على الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة.
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وكتب زيزو: "السؤال الوحيد و الأوحد اللي مش عايز يطلع من دماغي ونفسي الاقى لى إجابه ! هو بجد لما حد يخوض فى عرض الناس ويقعد يشتم فيهم ويسب ويتنمر و و و دا بيعود ولا بيرجع عليه ب ايه ! هل بيروح البيت بيلاقي بيته اتغير ، طيب بيبص تحت بيته بيلاقي العربيه اللي نفسه يجيبها ؟ طيب ولاده وصلو للمكانة اللي بيتمناها ؟ طيب عيش ابوه و امه في حاجه يستحقوها ! مش قادر استوعب فعلا الموضوع ".
تابع: "بلاش انت ، هل اللي بتخوض في عرضه دا وبتشتمه وتتنمر عليه بيصحي بعد شتيمتك دي مش شغال نفس الشغلانه؟ معندوش نفس البيت ؟ طب و العربيه ؟ حياتكو يعني اتغيرت ؟ الاجابه لا !! طيب ليه بتعمل كده ، عمال تكبر وتكتر في ذنوب الله اعلم هتعرف تمسحهم ولا لا و مفيش حاجه علي ارض الواقع بتتغير بعد الشتيمه دي كلها !!"؟
واصل: "مش بتشوف كل الناس اللي فجاءه مبقوش حواليك ؟ دي مش حاجه تخليك تتعظ ! تخليك تفكر أنا بعمل كده ليه وعشان آيه ! فكر كويس عشان و الله ما في حاجه مستاهله ، اعرف ان رزقك كده كده ربنا كاتبه لك و انت بتختار الطريقه اللي بيجيلك بيها الرزق فا خليها دايما طريقك کویسه و افتكر دايما انها مش دایمه ، صباحكم جميل".
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